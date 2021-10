Maratona Cultural: arte circense garante tarde de diversão para crianças na Ivone de Menezes

A criançada da comunidade do conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia, vivenciou uma tarde de muita diversão com as apresentações circenses realizadas na Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira. O espetáculo abriu a programação semanal da Maratona Cultural, realizada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

A programação contou com os espetáculos “Encontro e Reencontro”, da Cia. Os Tripulantes, e “Arte Circense para a Vida”, de Matheus Power. A tarde de circo fez a criançada presente entrar na brincadeira dos atores e participar ativamente dos dois espetáculos. “Eu estou encantada com a energia das crianças. É a primeira vez que nos apresentamos em uma biblioteca e só tenho a dizer que a sensação é de muita gratidão”, disse Sandra Azevedo, da Cia. Os Tripulantes.

Já para Matheus Power, a tarde de circo na Biblioteca foi “revigorante”. “Foi muito revigorante estar com as crianças hoje e ver de perto os sorrisos delas”, disse. E para Abdala Power, o sentimento é de gratidão. “Já tem um tempo, desde a pandemia, que não podemos estar assim tão perto do público e das nossas crianças. Agradeço muito à Funcaju pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho e sentindo essa energia da criançada. É muito gratificante”, enaltece.

Sobre o projeto, a responsável pela Ivone de Menezes, Verônica Santana, ressaltou que o principal objetivo é dar vida à biblioteca e fazer com que a comunidade se sinta pertencente desse espaço. “A biblioteca é isso, um espaço de pertencimento. Atrações e espetáculos como esse são de suma importância para trazer o pessoal para conhecer e se fidelizar a mais essa unidade cultural”, frisa.



Maratona Cultural

A Maratona Cultural de Aracaju é um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju com objetivo de circular as apresentações e produtos artísticos de artistas das cadeias produtivas locais, sobretudo aqueles contemplados em editais da Lei Aldir Blanc.

Além da Biblioteca Ivone de Menezes Vieira, a Funcaju tem promovido encontros culturais e apresentações artísticas no Centro Cultural, localizado na praça General Valadão, no Centro. Para acompanhar toda a programação da Maratona, basta acessar o site maratonaculturalaju.com.br ou o perfil da Funcaju no Instagram.