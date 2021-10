Oposição sem rumo definido

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há uma pausa na sucessão estadual. Situação e oposição silenciam. Já os pré-candidatos a mandatos proporcionais demonstram insatisfação, porque não há definição de chapas para disputas de vagas à Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Nos cálculos dos que tentarão a Alese – mesmo os que buscam reeleição – haverá renovação de 60%, já incluindo os quatro parlamentares que anunciam candidatura a Federal. São eles: Zezinho Guimarães (PL), Capitão Samuel (ainda PSC), Rodrigo Valadares (PTB) e Francisco Gualberto (ainda PT).

Todos os candidatos proporcionais, entretanto, estão à espera de definição das chapas majoritárias, para consolidarem os seus nomes junto ao eleitorado, de acordo com as composições feitas por seus partidos. Até o momento só há um candidato definido à sucessão: senador Rogério Carvalho (PT) já reconhecido pelo partido, que deixou a base aliada ao Governo. Mesmo assim, não se percebe uma movimentação intensa para formação de composições. Apenas o PSB, que faz aliança a nível nacional com o PT, aparece com apoio e provável participação na chapa, mesmo assim ainda não definida.

O Cidadania e o Podemos, junto com o Patriotas, ainda vagueiam na formação de bloco, que pode acontecer entre eles mesmo. O nome a governador seria o do também senador Alessandro Vieira (Cidadania), que ainda pensa em se inserir na terceira via para disputa pelo Planalto, e fica sem tratar da chapa majoritária em Sergipe, onde ele aparecer para disputar o Governo. Mesmo assim aí tem um porém: o Patriotas não entra em composição que não dê apoio ao presidente Bolsonaro. Cidadania e Podemos podem se unir em torno do ex-juiz Sérgio Moro, trazendo Milton Andrade (ainda PL) para disputar a sucessão, com a delegada Daniele Garcia (Podemos) ao Senado. Milton pensa em retornar para o PMN.

Não há definição do DEM em relação a uma composição, em razão da fusão com o PSL e a criação do UB44, que em Sergipe apoia a situação. Partidos menores, que fecham radicalmente com o presidente Bolsonaro, também flutuam, porque seguem a orientação do Planalto de forma absolutamente radical. PL e PP estão na mira de Bolsonaro para filiação, mas sem definição até o momento, embora possa acontecer a qualquer instante. O PP integra a base aliada em Sergipe e o PL dá sinais de que pode seguir o mesmo caminho. Já o PSDB se mantém sem escolha para composição, faz algumas exigência de comportamento, mas também tende a se fixar à base aliada.

O ex-presidente Lula tem votos em todos os segmentos que não estejam com Bolsonaro, mas não haverá divisões internas entre os blocos por preferências eleitorais de aliados no projeto de eleição de um novo governador. O senador Rogério Carvalho é um nome que não se pode subestimar, pela sua capacidade de conquistar novos aliados e buscar a força de Lula para acoplar ao seu projeto. A questão é que tanto Lula quanto Bolsonaro podem estar no eleitorado de um pré-candidato ao Governo de composição que têm divergências apenas no Estado, sem que interceda na disputa presidencial.

É um quebra cabeça imenso, cujas pedras ainda não se acoplam por excesso de dúvidas e dificuldade na arrumação.

Belivaldo em Brasília

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participou ontem da filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no partido, ao lado do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

*** Aconteceu no Memorial JK, que recebeu dezenas de pessedistas e todos aprovaram a filiação, inclusive porque Pacheco pode ser o candidato do partido a presidente da República.

Não demonstra pressa

Belivaldo Já está em Aracaju. Chegou de Brasília ontem à noite e lá teve reunião com secretários e alguns parlamentares, mas falou pouco sobre política.

*** Ontem, em almoço com aliados, em nenhum momento tratou sobre data de reuniões e posteriormente do anúncio.

*** O quadro é o mesmo que revelou durante entrevistas em Aracaju. Belivaldo não demonstra pressa.

PSD ficando forte

Belivaldo Chagas reconhece que o PSD está crescendo e ficando muito forte com a filiação do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso.

*** Para Belivaldo, Pacheco pode se tornar candidato do PSD a presidente da República.

*** O nome de Pacheco aparece bem como terceira via e daria um equilíbrio nesse País, porque ele tem relacionamento com os Estados e busca soluções: “tem feito isso muito bem”.

Mitidieri dá boas vindas

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) também compareceu à filiação de Pacheco no seu partido. Mitidieri desejou “boas vindas ao senador”.

*** Acha que a chegada do presidente do Senado fortalece o PSD “em um projeto de pacificação e moderação, para melhorar a nossa economia e trabalhar para quem mais precisa”.

Rogério e Alessandro

Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania) estavam entre os representantes da CPI que foram entregar o relatório ao procurador geral da República, Augusto Aras.

*** Os dois estavam frente a frente, tiveram participação ativa na CPI mas politicamente não rezam na mesma cartilha.

*** Apesar das divergências políticas, Rogério e Alessandro mantiveram pensamentos iguais em relação ao presidente Bolsonaro.

Aliança PSB com PT

O senador Rogério Carvalho acompanhou ontem o ex-senador Valadares e o ex-deputado federal Valadares Filho (ambos PSB), na visita ao presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.

*** A conversa foi considerada produtiva sobre a conjuntura nacional e a grande perspectiva na montagem de um projeto de oposição em Sergipe!

*** Também se conversou sobre sucessão no Estado, dando um “grande passo para a consolidação da aliança PT/PSB”.

Com tudo nos eixos

Conversas entre PT e PSB já acontecem a algum tempo em Sergipe entre os Valadares e Rogério Carvalho para composição, já com tudo nos eixos.

*** O presidente regional do PSB, Valadares Filho, será candidato a deputado federal pelo seu partido.

*** Já o ex-senador Antônio Carlos Valadares põe seu nome à disposição, inclusive para disputar o Senado Federal.

Eduardo vai ao Senado

O presidente do PSDB em Sergipe, Eduardo Amorim, disse ontem que “só não será candidato ao Senado se Deus não quiser”. Acrescentou que tem recebido convites para disputar o Governo.

*** Eduardo acha que pode acrescentar muito numa disputa a governador e diz que não vai anunciar composição “a qual grupo, porque nesse caso é conversando que se chega a um entendimento”.

*** Acrescentou que mais do que oposição e situação, “vou olhar o compromisso de cada um com o Estado”.

Aflição no Cidadania

Os filiados ao Cidadania e que pretendem disputar mandato proporcional estão aflitos em razão da ausência do presidente regional, senador Alessandro Vieira, que permanece mais em Brasília.

*** O pessoal vai fazer uma reunião para levar essa preocupação ao senador, porque não há discussão sobre a formação de chapa para deputado estadual.

Retira candidatura

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), em entrevista a Rio FM, disse que o seu nome está à disposição para disputar o Governo do Estado.

*** Faz uma ressalva: “só não serei candidato ao Governo se o conselheiro Ulices Andrade for disputá-lo”, disse, acrescentando: “nesse caso eu retiraria a candidatura”.

Janier à vice

A deputada estadual Janier Mota (PL) trabalha para ocupar vaga na chapa majoritária. Pensa na vice do candidato indicado pelo Governo.

*** Jairo de Glória (Republicanos) diz que ela é um bom nome em duas regiões: Sul e Sertão: “será bem votada e terá meu apoio”, disse.

Lemes a serviço da Nação

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que “poderes, prerrogativas e competências são lemes a serviço do destino coletivo da nação”.

*** – São foros que convida Penam os consensos à razão, e não cavidades afáveis aos desaforos. Acrescentou.

*** E admite: “o seu manejo, mesmo na mais desoladora das tormentas, jamais poderá entregar-se a empatias com o ilícito”.

