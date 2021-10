Prefeitura comemora Dia do Servidor Público com pagamento do mês de outubro em Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias trabalha no sentido de valorizar os servidores públicos que compõem a atual administração, e dentre dessa perspectiva, realizou nesta quinta-feira, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, o pagamento do salário do mês.

O pagamento acontece por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento e beneficia os servidores efetivos, contratados e comissionados, com salário referente ao mês de outubro/2021.

“O pagamento dos servidores públicos, em dia, tem sido prioridade da gestão Nossa Força, Nossa Gente, em Simão Dias. E no Dia do Servidor Público autorizamos o pagamento de todos os salários dos colaboradores da nossa administração, numa forma direta de valorizar os servidores”, declarou o prefeito Cristiano Viana.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias