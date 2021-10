Prefeitura de Itabaiana e IFS firmam parceira e realização curso para condutores de turismo

O Governo de Itabaiana, em parceria com o Instituto Federal de Sergipe (IFS), realizará um curso para condutores de turismo que tem por objetivo gerar profissionais capacitados para orientar e conduzir as pessoas ou grupos durante as visitas aos pontos turísticos de nosso município. Para dar o pontapé inicial, aconteceu uma reunião na última quarta-feira (27), que contou com a presença do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, da secretária de Turismo, Sônia Carvalho, e com profissionais da área. O curso terá início dia 08 de novembro.

Segundo o bombeiro civil Lucas Santos, que há mais de 10 anos é trilheiro, a reunião foi bastante proveitosa, principalmente por sentir da parte do prefeito e da secretária o desejo de investir o ecoturismo na cidade. “Nossa terra é muito rica para o turismo e isso ajuda a todos no sentido de gerar uma renda. Estou muito ansioso para participar desta capacitação e obtermos nossos certificados para oferecermos um melhor trabalho aos turistas”, disse.

Robson Santos, que também é bombeiro civil, será outro participante do curso. Para ele, a iniciativa é muito importante e demonstra a preocupação da gestão com o turismo local. “É algo que vai favorecer a cidade como um todo. Não é um curso voltado somente ao turismo de trilhas, mas voltado para os vários pontos turísticos da cidade. Eu faço parte de um grupo de trilheiros e fiquei muito feliz porque até então a gente nunca teve esse apoio. Com isso vamos trazer novidades para o turismo da cidade”, comemorou.

Para o prefeito Adailton Sousa, a primeira reunião que aconteceu com esses profissionais teve uma aceitação muito positiva por parte deles. “Foi um encontro onde pudemos extrair e compartilhar ideias que serão colocadas em prática para fomentar o turismo de Itabaiana”, afirmou.

Fonte e foto assessoria