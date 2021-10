Prefeitura prepara Centro para o Natal Iluminado em Aracaju

Valorização do patrimônio público, o incentivo à vivência da cidade e o estímulo ao clima de fraternidade característico do período natalino são alguns dos efeitos do Natal Iluminado. Após um ano e meio de pandemia, a edição do projeto, este ano, remete à esperança de dias melhores.

Neste sentido, o Centro da capital, um dos principais polos do Natal Iluminado, já começa a ser preparado para o evento. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), realiza a restauração do pavimento das praças Fausto Cardoso e Almirante Barroso e dos calçadões das ruas João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão.

O trabalho consiste na restauração e troca das pedras portuguesas que, por conta da ação do tempo e do fluxo de pessoas, desprendem-se e podem dificultar a mobilidade nestes locais. Os pisos, formados por estes itens, são parte da identidade do centro histórico de Aracaju e, por isso, passam pelos reparos.

Para o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, o Natal Iluminado é um evento de extrema importância para a capital, porque atrai pessoas de outros municípios, embeleza a cidade e reforça o sentimento de comunidade.

“A gente vê muitos idosos, crianças e pessoas com dificuldades de locomoção aproveitando o espaço público com mais frequência em ocasiões como esta, então é fundamental que a gente assegure a essas pessoas uma mobilidade tranquila e digna, além de manter nossos logradouros históricos bem conservados”, salienta Ferrari.

Natal Iluminado 2021

A Prefeitura de Aracaju irá investir mais de R$2 milhões para ornamentar as orlas e as principais avenidas da cidade, com 4,5 milhões de luzes e que terá como novidade a parada ‘Um Sonho de Natal’. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) e a Energisa, parceiras do Município, ficarão responsáveis por decorar o Centro da cidade e o Parque da Sementeira, respectivamente.

Fonte e foto AAN