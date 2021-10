Prefeitura promove programação especial para comemorar Dia do Servidor

A Prefeitura de Simão Dias promoveu uma programação especial para comemorar o Dia do Servidor Público, celebrado nesta quinta-feira, 28 de outubro.

A data foi lembrada com um grande ato organizado pela Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento em parceria com as Secretarias de Saúde e Infraestrutura, além do Departamento de Recursos Humanos (RH).

Na oportunidade foi servido um café da manhã aos servidores públicos e entregues diversos brindes aos colaboradores da gestão Nossa Força, Nossa Gente.

O evento em comemoração do Dia do Servidor também contou com a entrega de fardamentos de garis, margaridas e de Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, bem como a assinatura da autorização de licitação para compra de protetores solares para os ACS e ACE.

Presente ao ato, o prefeito Cristiano Viana realizou a assinatura de dois Projetos de Lei que institui o prêmio ‘Servidor Público Destaque do Ano’ e o prêmio ‘Professor Nota 10’ da rede municipal de ensino de Simão Dias.

O gestor simãodiense também entregou placas de honra ao mérito para 11 servidores aposentados durante o ano de 2021 e a dois servidores ativos mais idosos. Também foi realizada uma homenagem ao ex-servidor João Luiz Abreu de Andrade, Atalaia, falecido por Covid-19 neste ano.

Além do prefeito Cristiano Viana e dos servidores públicos, a solenidade reuniu o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, vereadores, secretários municipais, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Simão Dias e dos Agentes de Saúde e Combate às Endemias de Lagarto, Simão Dias e Riachão do Dantas, além dos servidores, essenciais para o desenvolvimento do nosso trabalho em Simão Dias.

ASCOM/ Prefeitura Municipal de Simão Dias