PMA retoma oferta de cursos presenciais em associações

A Prefeitura de Aracaju retoma a oferta de cursos livres em parceria com instituições e associações. Diante da necessidade da adoção de medidas de distanciamento para controle da pandemia, essas capacitações estavam suspensas, mas com o avanço da vacinação, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) dará sequência a essas parcerias a partir de novembro.

Para essa retomada, algumas áreas profissionais foram contempladas para proporcionar capacitação de qualidade à população aracajuana. Os cursos são voltados para os eixos de produção alimentícia, produção cultural e design, ambiente e saúde, infraestrutura, gestão e negócios.

Essas capacitações têm como objetivo qualificar a mão de obra local e de modo a ampliar as oportunidades de inserção dos aracajuanos no mercado de trabalho. Os cursos serão lecionados em associações parceiras, sediadas em vários bairros da capital.

A inscrição pode ser feita na sede e nas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) da Fundat e também nas instituições e associações onde ocorrerá o curso escolhido. No ato da inscrição, é preciso apresentar a seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem 16 ou 17 anos, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará apresentar RG e CPF.

Programação

Técnicas básicas de bordado em vagonite: Carga Horária: 30h | Início: 08/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Lar de Zizi – Rua da Integração, 175 – Luzia;

Recepcionista: Carga Horária: 80h | Início: 09/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Completo – 16 anos | Local de realização: Associação de Moradores e Amigos Santa Teresa – Rua Hermenegildo de Barros, 180, Conjunto Santa Tereza;

Técnicas básicas de bordados em fitas: Carga Horária: 30h | Início: 09/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Externato São Francisco de Assis – Avenida Dr. Edelzio Vieira de Melo, 585 – Suissa;

Curso básico na arte em chocolate: Carga Horária: 32h | Início: 10/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe – GACC (Avenida Desembargador Maynard, 54, bairro Cirurgia);

Técnicas básicas de barbearia e corte masculino: Carga Horária: 60h | Início: 10/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) – 16 anos | Local de realização: Instituto Batalhão da Restauração – SE-464, São Cristóvão – SE;

Técnicas básicas em design de sobrancelhas: Carga Horária: 30h | Início: 16/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Instituto Rahamim – Rua 32, 122, Conjunto Padre Pedro;

Porteiro: Carga Horária: 60h | Início: 16/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Completo – 18 anos | Local de realização: Associação do bairro 17 de Março;

Brigadeiro Gourmet: Carga Horária: 20h | Início: 16/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Anlai – Rua Exp Brasiliano de O. Gomes, 1, conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado;

Bolos Decorados: Carga Horária: 20h | Início: 17/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Bolos e Tortas | Local de realização: Projeto Esperança – Rua Claudionor Leite, 118 – Farolândia;

Técnicas básicas em caixa de presente: Carga Horária: 30h | Início: 17/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Mater

Técnicas básicas em bolsas finas: Carga Horária: 30h | Início: 22/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Centro de Integração Raio de Sol – Ciras – Rua Rosa Azul, 360 – Lote 01, bairro Santa Maria;

Sobremesas Finas: Carga Horária: 20h | Início: 22/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Lar Infantil Cristo Redentor – R. São Gonçalo, 717 – Dezoito do Forte;

Técnicas básicas em caixa de presente: Carga Horária: 30h | Início: 23/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Igreja Memorial Batista – Rua Paraíba, 598 – Siqueira Campos;

Técnicas básicas em biscuit: Carga Horária: 30h | Início: 24/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Moradores e Amigos do Bugio – Avenida Centenário, s/n, bairro Bugio;

Técnicas básicas em design de sobrancelhas: Carga Horária: 32h | Início: 29/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Centro de Integração da Família Ceinfa – Rua Idalício Soares, 456 – Olaria;

Técnicas básicas em patchwork: Carga Horária: 30h | Início: 29/11| Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | Local de realização: Sociedade do Espaço Solidário Santo Antônio – Avenida São João Batista, 782 – Ponto Novo.

Foto: Sérgio Silva