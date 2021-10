Prefeitura seguirá com Campanha Antirrábica no sábado, 30

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju segue com a vacinação da Campanha Antirrábica e no próximo sábado, dia 30, disponibilizará a vacina em pontos fixos, de 8h às 16h. Neste dia, a ação contemplará os bairros Farolândia, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Aruanda, Robalo, Areia Branca, Mosqueiro, 17 de Março, Santa Maria e São Conrado.

Segundo a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ/SMS), Marina Sena, a meta da Prefeitura é vacinar 80% dos animais, o que corresponde a 45.661 animais do total de 57.076 animais, sendo 43.905 cães e 13.171 gatos.

“A vacina é a principal forma de prevenção da raiva, uma doença grave que leva sempre ao óbito no caso dos animais e com ocorrência de poucos casos de cura. Os animais mais agressivos devem usar focinheiras, para evitar acidentes, e coleiras para evitar fugas”, orienta.

Acesso ao serviço

Para ter acesso ao serviço, basta apresentar o cartão de vacina do animal, se tiver. São contemplados na campanha caninos e felinos com idades a partir de três meses de vida. Além da campanha, durante todo o ano o Centro de Controle da Zoonose disponibiliza a vacinação a estes animais. A unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, está situada na avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N, bairro Capucho, vizinho à sede do Ibama.

Programação dos pontos fixos

Os pontos seguirão abertos nos dias 6 e 13 de novembro. No dia 6, a ação ocorre nos bairros Inácio Barbosa, Grageru, Luzia, Jabotiana, Siqueira Campos, Ponto Novo, América, Getúlio Vargas, Suissa, Pereira Lobo, Cirurgia, Santo Antônio e Industrial.

Já no dia 13, a ação contemplará os bairros Dom Luciano, Soledade, Lamarão, Japãozinho, Coqueiral, Porto Dantas, Cidade Nova, 18 do Forte, Palestina, José Conrado de Araújo, Santos Dumont, São Carlos, Olaria, Jardim Centenário e Bugio.

