Presidente do SindcomTB, Marcos Andrade, é homenageado com auditório na nova unidade do Sesc

A nova unidade do Sesc Comércio contempla diversos espaços de lazer destinados aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Dentre esses ambientes, para a realização de eventos corporativos das empresas, foi inaugurado o auditório José Marcos de Andrade, um ambiente amplo, com 150 lugares, estrutura de palco, luz e som, climatização e tratamento acústico, que compõe a nova unidade. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Tobias Barreto (SindcomTB) e diretor da Fecomércio, Marcos Andrade, que teve seu nome atrelado ao local, recebeu essa homenagem como uma forma de reconhecimento de seus esforços para desenvolver o setor comercial no estado e em seu município de Tobias Barreto, além de seu empenho para o bom funcionamento do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

Na solenidade de inauguração da nova unidade Sesc Comércio Raymundo Juliano, Marcos Andrade recebeu uma placa de homenagem ao ter seu nome anunciado como o de denominação do auditório. A placa foi entregue pelo presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, pela diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, e pelo vice-presidente da Fecomércio, Hugo França.

O homenageado, Marcos Andrade, ressalta como é o sentimento de possuir um auditório levando seu nome, em um prédio que carrega a história do empresário Raymundo Juliano.

“Levar meu nome nesse auditório é uma honraria maior, porque tem primeiro o nome de Raymundo Juliano. Exemplo de homem de caráter, de honestidade e seriedade. Exemplo de convivência humana e relacionamento humano. Imagine ter um auditório, em um prédio que leva o nome de Raymundo Juliano, levando o meu nome”

A trajetória de relacionamento entre os empresários, Marcos Andrade e Raymundo Juliano, começou cedo, quando Andrade era um jovem de 24 anos. Nesse período, Marcos era presidente da creche Terezinha Meira que atendia 117 crianças, localizada no bairro Veneza II. Porém, devido a suspensão de convênio com a prefeitura, a creche passou por dificuldades para manter sua estrutura física em funcionamento. Para adquirir recursos, Andrade buscou ajuda de empresários da região. E, o primeiro que estendeu a mão foi Raymundo Juliano.

Além do memorial de homenagem para Raymundo Juliano e o auditório José Marcos Andrade, a nova unidade do Sesc Comércio conta com uma estrutura de lazer para acomodar os trabalhadores do comércio. O prédio tem em sua configuração um restaurante, espaços de recreação e convivência, lanchonete, entre outros ambientes para tornar a vida do comerciário melhor.

