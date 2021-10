Professor Manoel Humberto Gonzaga Lima Presidente da UNCME Nacional participa do encontro estadual

Esteve presente no XIII Encontro Estadual da UNCME/SE o Presidente da UNCME nacional e coordenador da FNE Manoel Humberto Gonzaga Lima.

Um dia recheado de debates, começou às 8:00 HS com a Solenidade de Abertura feita pelo Presidente da UNCME nacional Humberto Gonzaga e pela Coordenadora Estadual da UNCME/SE Professora Maria José Guimarães.

Às 8:30 Mesa 1- O regime de colaboração na implantação das políticas públicas da educação no Estado de Sergipe

Palestrantes:

Dra. Susana Maria Fontes Azevedo Freitas ( Conselheira do nTCE/SE)

Dr. João Augusto Bandeira (Procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe)

Prof. Dr. Josué modesto dos Passos Subrinho (Secretário de Educação do Estado de Sergipe)

Às 10:00 horas Mesa 2- Reorganização curricular: desafios impostos pela Pandemia

Palestrantes:

Quitéria Lúcia Barros (Presidente da UNCME/SE)

Dr. João Luiz Andrade Dória (Presidente da CEE/SE)

Prof.a Gilvania da Conceição Nascimento (Diretora da Legislação e Normas da UNCME e Coordenadora Estadual da UNCME/BA)

Às 14:30 Mesa 03- Monitoramento e avaliação dos PMs: Desafios para os CMEs

Palestrantes

Alexsander Moreira (Coordenador- Geral do apoio às Redes e Infraestrutura Educacional da SEB/MEC)

Darli de Amorim Zunino (Coordenadora do FEE/SC e Diretora de Formação da UNME)

Gislene dos Santos Sala (Coordenadora do FME de Criciúma/SC)

ÀS 16:00 horas Mesa 4- Financiamento da educação: desafios e perspectivas na implantação do novo FUNDEB

Palestrantes

Manoel Humberto Gonzaga Lima (Presidente Nacional da UNCME/Nacional e Coordenador da FNE)

José Dias Júnior (Presidente do Cacs FUNDEB/SE)

PROFA. Monica G. Marques Benetti (Presidente do CIME de Alta Florestas/MT).

No encerramento do evento o professor Humberto Gonzaga, proferiu uma palestra com o tema ” Fundeb e o controle social”, encerrando com chave de ouro o décimo terceiro encontro estadual da UNCME/Sergipe.

