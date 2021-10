Senac Glória está com inscrições abertas para diversos cursos

O recém-inaugurado Centro de Educação Profissional do Senac em Nossa Senhora da Glória está com matrículas abertas. Nesta programação inicial, estão contemplados os cursos de Desenvolvimento de Equipes, E-Commerce, Penteados, Design de Sobrancelhas, Informática Básica, Técnicas de Esmaltação e Corte e Escova. A previsão é que novos títulos sejam lançados nos próximos meses e para ficar por dentro, é preciso acompanhar as redes sociais e o site do Senac www.se.senac.br.

As matrículas podem ser feitas on-line ou presencialmente na unidade de Nossa Senhora da Glória, das 8h às 20h. Para fazer a inscrição presencial, o aluno deve comparecer à unidade portando RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade, originais e cópias. No caso de matrículas on-line, a documentação deverá ser entregue no setor de atendimento no primeiro dia de aula.

A diretora regional, Priscila Felizola, reforça que novos cursos, comerciais e gratuitos, serão lançados em breve para o público de Nossa Senhora da Glória e região. Segundo ela, o portfólio foi criado especialmente para atender às necessidades de qualificação profissional de Glória e municípios adjacentes.

“Foi com enorme satisfação que abrimos as matrículas do Senac Glória. Nós, que conduzimos e acompanhamos toda a construção do prédio e realizamos os estudos na região para a composição da grade de cursos, ficamos felizes em anunciar o início do período letivo. Tem sido gratificante ver a recepção que a nova unidade está tendo da população gloriense, uma vez que o nosso objetivo é promover uma verdadeira transformação social naquela localidade”, disse Priscila.

Entusiasmado tanto com a inauguração da unidade, quanto com a abertura das matrículas, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, explicou que a escolha de Nossa Senhora da Glória para receber uma instalação do Senac se deu por conta do crescimento da cidade, considerada a “Capital do Sertão”, e da importância que ela tem para aquela região do Estado.

“Nossa Senhora da Glória não foi escolhida por acaso. Nos últimos dez anos este município cresceu muito e transformou o alto sertão sergipano. Mas o crescimento traz consigo uma série de responsabilidades. Quando alguém entra em uma loja ou contrata um serviço, essa pessoa quer e merece ser bem atendida. E é aí que entra o Senac, qualificando os profissionais para melhor atender às necessidades de um público cada vez maior e mais exigente. Portanto é uma enorme satisfação acompanhar o processo completo, desde o início da obra, passando pela noite de inauguração, abertura das matrículas, o começo das aulas, até termos as primeiras turmas formadas do Senac Glória”, declarou Laércio.

Gratuitos

Conforme frisou a Priscila Felizola, o Senac Glória será ambiente também para cursos gratuitos, que são ofertados através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). O primeiro deles já foi lançado. Trata-se do Curso Técnico em Enfermagem, cujo edital encontra-se no site www.psg.se.senac.br/psg , e as inscrições estão abertas até o dia 02 de novembro. No mesmo endereço eletrônico é possível acompanhar e participar de processos seletivos para cursos gratuitos em todas as unidades.

Demais unidades

As matrículas para os cursos dos Centros de Educação Profissional de Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Tobias Barreto continuam a todo o vapor. Atualmente estão sendo ofertados os cursos do terceiro quadrimestre, e ainda restam vagas para alguns títulos como Marketing Pessoal para Vendedores, Básico de Corte e Escova, Garçom e Confeitaria Natalina, todos da unidade Aracaju.

Em Lagarto, ainda podem ser feitas inscrições para Administração de pequenas empresas, Cortes de cabelos masculinos e técnicas de barbear, e Excel Avançado. Em Tobias Barreto há opções como Preparo de Doces e Salgados, Drenagem linfática manual e Design de sobrancelhas. Já em Itabaiana, ainda restam vagas em Informática para o Trabalho, Preparo de Sobremesas, Especialização Técnica em instrumentação cirúrgica, dentre outras opções.

Foto assessoria

Por Helmo Góes