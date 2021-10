Senadora participa de assinatura de OS  do Canal de Xingó

Maria do Carmo assegurou metade do valor da obra com recursos de emenda parlamentar

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) participou da assinatura da Ordem de Serviço que autoriza o início das obras da primeira etapa do Canal de Xingó, em Sergipe, ocorrida na tarde desta quarta-feira (27). “Esse é um passo muito importante para a segurança hídrica de nosso Estado. Com isso, concretiza-se um sonho visionário, idealizado por João (Alves Filho), de utilizar as águas do Rio São Francisco para abastecimento humano e para a agricultura irrigada”, disse a senadora, adiantando que assegurou, com recursos de emenda parlamentar, a metade do valor dessa primeira fase, que levará a água de Paulo Afonso, na Bahia, a Poço Redondo, em Sergipe.

A solenidade, que ocorreu em Propriá, contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do Superintendente da Companhia dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira e de diversas autoridades. “O Canal de Xingó cumpre um relevante papel social e garantirá mais tranquilidade para os mais de 2 milhões de sergipanos que são atendidos, atualmente, pelos 25 sistemas de abastecimento existentes em nosso Estado”, disse Maria do Carmo, acrescentando que o atual quadro é complexo e deixa à desejar, sobretudo, em virtude do crescimento populacional sergipano.

Maria contou que a obra será executada pela Codevasf e atenderá os municípios baianos de Paulo Afonso e Santa Brígida e os municípios sergipanos de Canindé, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória.

Japoatã e Cedro – A senadora, também, acompanhou o ministro Rogério Marinho, na inauguração do Sistema de esgotamento sanitário do município de Japoatã, além da assinatura da ordem de serviço para início do sistema de esgotamento sanitário em Cedro do Cedro de São João.

“Com essas estações de esgotamento e de tratamento estaremos proporcionando mais qualidade para água dos municípios e assegurando maior acesso ao saneamento básico, além de maior qualidade de vida e proteção ao meio ambiente, beneficiando mais de 10 mil pessoas nas duas localidades”, afiançou Maria do Carmo.

A democrata acrescentou que as obras serão executadas pela Companhia dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e deverão ser concluídas em dezembro de 2022. “Se Deus quiser, a população de Cedro irá usufruir desta importante obra, em breve”, afirmou.

