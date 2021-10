Sergipe tem melhor setembro em geração empregos em 29 anos

O estado foi o segundo que mais cresceu proporcionalmente no saldo de empregos, segundo dados dos Caged

Segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, na última terça-feira(26), Sergipe encerrou setembro com a abertura de 6.097 empregos com carteira assinada, o melhor saldo para o mês desde 1992.

Com 2,2% a mais de postos de trabalho formal criados, Sergipe só ficou atrás de Alagoas entre as unidades do país que mais cresceram neste quesito. Desta maneira, em relação ao estoque do mês anterior, os destaques são para Alagoas, com a abertura de 16.885 postos, aumento de 4,73%; Sergipe que criou 6.097 novas vagas (2,2%); e Pernambuco, com saldo positivo de 25.732 postos (2,01%).

O governador Belivaldo Chagas comemorou os dados e atribuiu os bons resultados aos investimentos do governo do Estado para aquecimento da economia sergipana. “O trabalho nas contas públicas que estamos fazendo, desde o primeiro dia de gestão, nos permitiu enfrentar a pandemia, salvando vidas, e chegar a este momento sendo o 8º estado que mais investe na economia. E é assim que vamos continuar trabalhando, para gerar ainda mais emprego e renda para os sergipanos”, destacou.

Ainda segundo o relatório, analisado e divulgado pelo Observatório de Sergipe/Superplan, todos os setores observados tiveram saldo positivo. Comércio apresentou crescimento de (0,73%); Construção( 3,31 %); Serviços (0,49%); Agropecuária (16,43%); Industria (6,07%).