Sexta-feira é dia de happy hour no shopping em Aracaju

Para brindar a chegada do fim de semana, o RioMar Aracaju Online promove festival com seleção de bebidas e petiscos

Para aproveitar a chegada do final de semana em grande estilo, na próxima sexta-feira (29), tem happy hour no RioMar Aracaju Online com ofertas imperdíveis. Petiscos doces e salgados, bebidas e opções diversificadas fazem parte do cardápio exclusivo do festival.

No conforto de casa e acessando o aplicativo (Android e iOS) ou o site riomararacajuonline, o cliente pode realizar um verdadeiro tour gastronômico pelas lojas do shopping e encontrar uma seleção de comidinhas deliciosas, para curtir o fim de tarde com os amigos.

Mini coxinha, kibe e croquete de queijo e presuntos em pacotes de 500gr, para pedir e preparar em casa, unidade de coxinha de frango, pastel de forno de camarão, copão de pão de queijo, combo de coxinha Pop 100, mini pastéis mistos, castanha de caju salgada, queijo coalho assado, isca de peixe crocante, bolo banoffee e pizza doce entre outras opções disponibilizadas na plataforma online.

O canal de compras também oferece uma carta de bebidas nacionais e importadas, com preços bem especiais, para acompanhar os petisco. Com apenas um clique, o consumidor pode incluir itens de diferentes lojas e restaurantes no mesmo pedido.

O RioMar Aracaju Online atende a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega é de uma hora para as refeições e de duas horas para os demais produtos. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 100.

Da assessoria

Foto GettyImage