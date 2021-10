Valadares Filho e e senador Rogério Carvalho  se reúnem com o presidente nacional do PSB

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) e o senador Rogério Carvalho (PT) estiveram nesta quarta-feira (27) na sede do Partido Socialista, em Brasília, para dialogar com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, sobre o atual cenário político do Brasil e a formação de uma aliança com foco no pleito de 2022. O encontro contou com a presença do ex-senador Antônio Carlos Valadares.

“Conversamos sobre a conjuntura política do país e as perspectivas para o futuro. Também aproveitamos a oportunidade para discutir a construção de uma aliança de oposição em Sergipe, composta pelo PT, PSB e outros partidos aliados, com a coordenação do pré-candidato a governador Rogério Carvalho”, explica Valadares Filho.

De acordo com o ex-deputado, o presidente Carlos Siqueira demonstrou satisfação em relação aos temas abordados. “Ele está confiante de que o PSB será protagonista neste projeto e ainda registrou o alinhamento nacional do PSB, PT e demais partidos progressistas”, afirmou.

Foto assessoria