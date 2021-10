Abertas as inscrições para o Programa STEAM TechCamp Brasil

A quinta edição terá a duração de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2022, e possibilitará aos inscritos participarem, no período de 26 a 28 de janeiro, de atividade para integração e preparação para o Encontro Virtual STEAM TechCamp Brasil 2022

Já estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Programa STEAM TechCamp Brasil, que tem como objetivo estruturar uma rede de multiplicadores formada por gestores das secretarias estaduais de educação e professores líderes de ações escolares em Ciências, Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática (STEAM), com potencial e liderança para articular e aprimorar ações existentes, elaborar e implantar novas ações voltadas à aprendizagem ativa de STEAM nas redes públicas de educação básica do Brasil.

A quinta edição terá a duração de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2022, e possibilitará aos inscritos participarem, no período de 26 a 28 de janeiro, de atividade para integração e preparação para o Encontro Virtual STEAM TechCamp Brasil 2022. Essa atividade terá a duração de três horas, via Google Meeting, e contará com a presença da equipe organizadora, que vai compartilhar a visão sobre o programa, os objetivos, seus benefícios e sugerir materiais de estudo e atividades de preparação para o Encontro Virtual.

Os participantes também contarão com atividades de formação do Encontro Virtual do STEAM TechCamp Brasil 2022, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022. Este encontro será na modalidade virtual, pela Plataforma Zoom, e contará com atividades de sensibilização e formação para o desenvolvimento de planejamento estratégico para fomentar a aprendizagem ativa de STEAM nas escolas públicas.

Estão planejadas palestras com líderes educacionais e de empreendedorismo, discussões em grupo, construções coletivas e dinâmicas utilizando técnicas de “Design Thinking”, atividades com especialista norte-americano em língua inglesa, e elaboração de propostas de Planejamento Estratégico para implementação em suas comunidades escolares.

Outras atividades

Os participantes dessa 5ª edição também terão acesso à plataforma de comunicação da Rede STEAM TechCamp Brasil para trocar experiências e suporte a distância de especialistas e profissionais da Embaixada dos EUA, do LSI-TEC, da POLI-USP e Alumni da rede STEAM TechCamp Brasil que participaram de edições anteriores do programa.

Durante o Encontro, por meio de interações pela Plataforma da Rede, eles terão apoio para planejar, elaborar, implementar e avaliar estratégias e ações voltadas à aprendizagem ativa de STEAM em redes públicas de educação básica.

Público-alvo

Poderão participar os gestores de secretarias estaduais de educação envolvidos na elaboração e implementação de políticas e programas relacionados ao ensino de Ciências no Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, recomendados por sua respectiva secretaria de educação (27 vagas); professores do Ensino Fundamental II ou Ensino Médio de escolas públicas de redes estaduais (27 vagas), e professores de Ensino Médio de institutos federais (10 vagas).

Gestores e professores que participaram da seleção do programa em edições anteriores mas não foram escolhidos podem se inscrever novamente. Participantes das edições de 2018, 2019, 2020 e 2021 já são Alumni da rede STEAM TechCamp Brasil e não poderão ser inscritos para o programa de 2022.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até 12 de novembro, por meio do preenchimento completo do formulário online e upload de carta de recomendação (como arquivo PDF, JPG GIF ou PNG), no site oficial do programa (https://steamtechcampbrasil.febrace.org.br/v2022/)

Para gestores, a carta de recomendação deve ser emitida e assinada pela secretaria de educação do estado. O conteúdo deve destacar experiências anteriores, potencial e liderança do gestor para articular e aprimorar ações existentes, bem como para elaborar e implantar novas ações voltadas à aprendizagem ativa de STEAM na rede desta Secretaria.

Para professores, a carta de recomendação pode ser emitida e assinada pela secretaria de educação do estado, diretoria regional de ensino ou direção da escola em que o professor atua. O conteúdo da carta deve destacar experiências anteriores envolvendo práticas de aprendizagem ativa de STEAM desenvolvidos pelo professor em escola pública. Essas práticas podem envolver: estímulo à cultura de aprendizagem criativa – Maker ou abordagens investigativas e interdisciplinares ou iniciação à pesquisa científica e tecnológica ou empreendedorismo ou mais de uma das anteriores. Deve ser destacada também a importância para a escola e para os alunos envolvidos na aplicação dessas práticas pelo professor e se ele as fez individualmente ou com outros professores da Escola.