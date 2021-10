Abrajet Sergipe realiza Assembleia Extraordinária com o foco em novas perspectivas

Na noite da última quinta-feira, 28, os membros da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Abrajet Sergipe -, participaram da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com o intuito de oficializar a dissolução da entidade. O ato aconteceu na sede do Sindijor Sergipe e divulgado com 30 dias de antecedência em

um veículo impresso de grande circulação, obedecendo as regras do Estatuto da entidade.

O jornalista Luís Mendonça, que desde 2019 esteve como presidente da Abrajet Sergipe, se diz satisfeito com a iniciativa. “Formamos um grupo unido, muito participativo e sinto o dever cumprido nessa gestão. No entanto, a entidade não caminha sozinha e, sim, é cobrada para seguir diretrizes de caráter nacional e a maioria dos associados não estavam de acordo com algumas propostas. A decisão da dissolução da entidade segue com o pensamento da maioria que busca trabalhar com projetos, ideias motivadoras e lideranças democráticas”, pontuou.

Seguindo o mesmo pensamento, a jornalista e coordenadora da Cristal Eventos, Sônia Mara, marcou presença na reunião, reforçando a necessidade da abertura de um novo ciclo. “A Abrajet teve uma história muito representativa ao longo dos anos, contudo sentimos que era preciso fechar esse ciclo em Sergipe para iniciar um novo trajeto. As mudanças estão acontecendo a mil por hora no mundo globalizado e não podemos ficar assistindo o ‘trem bala’ passar por nossos olhos sem tomar uma atitude. As transformações e o sucesso chegam para quem arrisca sem deixar de lado a responsabilidade”, afirmou.

FEBTUR

No Encontro Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Encomtur), realizado no período de 14 a 23 de outubro, em Santarém e na Ilha do Marajó (Pará), ocorreu o lançamento da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (FEBTUR). Um grande movimento a nível nacional segue em desenvolvimento, inclusive, estados como São Paulo, Pará e Tocantins já implantaram suas filiadas.

“Cumprimos a primeira etapa encerrando a Abrajet Sergipe baseando-se nas normas legais e, agora, o próximo passo é alçar voos mais altos com a criação da FEBTUR Sergipe. O objetivo é agregar novos comunicadores na soma de ideias e ações em prol do turismo”, finalizou a colunista de Turismo, Shis Vitória.

Fonte e foto assessoria