Campanha Nacional de Multivacinação é prorrogada até este sábado, dia 30, em Aracaju

A Campanha Nacional de Multivacinação, iniciada no dia 4 de outubro, foi prorrogada até o dia 30 de novembro. De acordo com a coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações, a manutenção da campanha se deu por considerar o impacto desta medida nos resultados finais da campanha e pelos benefícios da vacinação para o público-alvo. A campanha é voltada para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

Neste sentido, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguirá com a oferta dos imunizantes nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde, com exceção da UBS Lauro Dantas, referência para casos de síndromes gripais. Até o momento, a campanha já aplicou 16.920 doses em crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

Para acesso ao serviço, pais e responsáveis podem buscar a UBS mais próxima, munido de RG ou certidão de nascimento da criança ou adolescente e a caderneta de vacinação. As Unidades Básicas de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Fazem parte da campanha de multivacinação: BCG; Hepatite B; Penta; Polio inativada; Polio Oral; Rotavírus; Pneumocócica; Meningocócica C; Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola); Tetra viral (SCRV – sarampo, caxumba e rubéola e varicela); DTP; Hepatite A; Varicela; Difteria e tétano adulto; Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente; Varicela e dTpa.

“Essa campanha tem como foco a atualização da carteira de vacinação das crianças e adolescentes, aumentando assim a cobertura vacinal. Diante dessa prorrogação, é importante que pais e responsáveis busquem o serviço para a atualização, para assim, conseguirmos diminuir a incidência e controlar doenças entre nossas crianças e adolescentes”, explica o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior.

