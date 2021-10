Chapa Renovação é eleita e Ravison Souza é o novo presidente da ABAV Sergipe

A chapa Renovação foi eleita para a diretoria da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (ABAV/SE), no período de 2021 a 2023. Com o resultado, Ravison Souza, empresário da área de agência de turismo, que foi por três mandatos presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Sergipe (Sindetur), devido ao grande trabalho realizado à frente do turismo sergipano, foi eleito presidente da associação.

A direção tem ainda os nomes de Sérgio Lima, vice-presidente administrativo; José Alberto Balbino Almeida, vice-presidente financeiro; Adailton Vilela de Almeida, vice-presidente de capacitação; Kátia Sandra Gadelha, vice-presidente de marketing e eventos; e Manuela Simões Leite Bezerra, vice-presidente de turismo especializado.

A chapa também definiu que o Conselho de Ética, Conciliação e Arbitragem terá os nomes de Gilvan da Silva Barreto, José Hamilton Nascimento e José Clóvis Araújo de Abreu. Já para o Conselho Fiscal, foram escolhidos João de Souza Ávila, Waldyr Guedes e Paulo Roberto da Silveira Junior.

Foto assessoria

Por Nivaldo Cândido – assessor de comunicação da ABAV/SE.