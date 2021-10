Conab discute preços do PAA e apresenta “Leilão pra Você” a agricultores familiares

Agricultores familiares, associações e cooperativas que têm vínculo com produção agrícola do estado de Sergipe terão oportunidade de conhecer, nesta sexta-feira (29), às 19h30, os preços que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai oferecer para entrega de produtos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea.

No encontro virtual, os técnicos da Conab vão orientar também os interessados em participar da plataforma de comercialização “Leilão pra Você” sobre como utilizar os serviços de apoio na venda de produtos ou compra de insumos e outros relacionados ao agronegócio. A plataforma pode ser utilizada, de forma gratuita, tanto por agentes públicos como privados, e qualquer pessoa que atue no meio agrícola.

Outra questão que deve ser abordada se refere à forma como é feita a inscrição no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, Público do PAA, Cooperativas, Associações e Demais Agentes (Sican), exigido para participar de leilões da Companhia.

Serviço:

Reunião Virtual sobre preços do PAA e apresentação do Leilão pra Você

Data: sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Horário: 19h30

Link de acesso: https://meet.google.com/gez-ggdh-jwg

CONAB