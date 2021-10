Energisa alerta sobre os riscos de pipas e outros objetos na rede elétrica

Aracaju é a cidade com mais ocorrências

Lançar objetos como arames, sapatos e objetos é um ato criminoso e muito perigoso. A ação provoca situação de risco à vida, pois pode causar rompimento de cabos energizados, curto-circuito e comprometer o fornecimento de energia da região. A orientação da Energisa é que a população redobre os cuidados com objetos próximos à rede elétrica, nunca tente retirá-los e acione a concessionária para que este trabalho seja realizado com segurança.

O principal objeto lançado na rede é a pipa, mas também há registros de sapatos, cadarços, peças de roupa, arames e outros tipos de objetos. Somente em 2021, entre janeiro e outubro, foram 702 ocorrências objetos lançados na rede. No mesmo período do ano passado, foram registradas 637 ocorrências.

Aracaju é a cidade que registra o maior número de ocorrências, seguida da cidade de Nossa Senhora do Socorro e Lagarto. Os principais bairros que se destacam na capital são: Cidade Nova, Dezoito do Forte, Santo Antônio, Santos Dumont, Bugio e Jardim Centenário.

“Se algum objeto ficar preso à rede ou até mesmo apenas próximo, nunca tente retirá-lo. Não se aproxime ou toque nos fios, se possível garanta que outras pessoas também não se aproximem e informe imediatamente a Energisa. Qualquer contato ou até mesmo a proximidade com a rede elétrica pode causar um grave acidente. E caso o objeto lançado à rede arrebente o fio, o recomendável é manter uma distância ainda maior do local e entrar em contato com a Energisa. Os cuidados com a rede elétrica são responsabilidade de todos, pois além de ajudar a manter a disponibilidade do fornecimento de energia, eles são fundamentais para a segurança da população”, orienta o gerente de Operações da Energisa, Daniel Flor.

Canais de atendimento

– WhatsApp (Gisa): (79) 9 8101-0715

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store)

– Site: energisa.com.br

– Call center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas