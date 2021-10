Fábio Henrique defende Auxílio Brasil de R$ 600 e urgência no pagamento

O Ministério da Cidadania anunciou na última semana que o pagamento do Auxílio Brasil será efetuado a partir de dezembro deste ano, mesmo a pasta tendo informado no inicio do mês que o auxílio seria pago em novembro. O novo programa social de transferência de renda, que substituirá o Bolsa Família, terá aumento de 20%, passando para R$ 400.

Segundo o deputado federal Fábio Henrique (PDT), a decisão do governo afetará mais de 14 milhões de famílias beneficiadas atualmente pelo programa, visto que as parcelas do Auxílio Emergencial já acabaram. “Estamos passando um dos piores momentos do país, o índice de fome e pobreza aumentou absurdamente. Nós defendemos o aumento e a prorrogação do Auxílio Emergencial, e agora vamos defender o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. O Estado não pode ignorar a fome do seu povo”, enfatiza o deputado.

Em dezembro de 2020, Fábio Henrique apresentou o Projeto de Lei (PL 5514/20) defendendo o retorno do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00, enquanto durasse a pandemia. Agora, com o encerramento do pagamento das últimas parcelas, o deputado ressalta a urgência em socorrer as famílias mais afetadas com o fim do programa.