Governo de Alagoas cancela concursos da polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros

O governo de Alagoas anunciou nesta sexta-feira (29) o cancelamento das etapas já realizadas dos concursos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. O anúncio foi feito nesta manhã pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag).

O secretário Fabrício Marques explica que a decisão foi tomada após o término da primeira fase da Operação Loki, que constatou a existência de um esquema de alcance nacional de tentativa de fraudes em concursos públicos, e por não conseguir, apesar das investigações, identificar exatamente quais foram os beneficiados com o esquema.

Ele disse que “dada a extensão da fraude, os resultados preliminares da investigação em andamento deixaram clara a impossibilidade da plena identificação de todos que se beneficiaram com o crime, de forma que impede a exclusão apenas dos envolvidos no esquema”, disse o secretário.

“A secretaria entende que a decisão tomada é a única que está alinhada aos princípios que rege a realização de um concurso público. E mais ainda, que pode honrar cada momento de estudo dedicado pelos candidatos ao ingresso no quadro de servidores públicos de Alagoas. Essa é a posição, a nossa decisão oficial do estado”, enfatizou o secretário.

Ainda segundo ele, com essa decisão, novas datas serão definidas futuramente para que os candidatos possam refazer as provas dos três concursos. O secretário não deu detalhes sobre o pagamento das inscrições e eventual devolução dos valores no caso algum candidato decidir por não repetir as provas.