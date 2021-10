Hair Sergipe: oportunidades negócios, capacitação, networking

A 9ª edição da Hair Sergipe, maior e mais antiga feira de beleza profissional de Sergipe, acontece: de 7 a 9 de novembro de 2021, no ginásio do Sesi, ao lado do SHOPPING PRÊMIO, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo Rozira dos Santos, cabeleireira e organizadora da feira, o evento vai marcar 2021, pois proporcionará mais oportunidades de negócios, capacitação de profissionais e networking do setor que foi muito atingido com a pandemia do coronavírus. “O objetivo é fomentar o mercado de beleza sergipano, priorizando os profissionais que terão oportunidades diversas de empreender novamente na sua profissão, seja com aquisição de produtos com preços exclusivos e inéditos para a categoria, seja atualizando a sua base profissional com as tendências do mercado”.

A HAIR SERGIPE, há 9 anos participa da vida e dos negócios de milhares de profissionais, lojistas, indústrias e distribuidores do setor de beleza, através dessa feira, empresários criam conexões de negócios estreitando relações entre indústria, distribuidores e profissionais.

Os visitantes encontram as melhores marcas de beleza e podem negociar e comprar com condições únicas e especiais (até 80% de desconto), além de encontrar oportunidades de atualização profissional, ver e serem vistos em um dos mais prósperos setores do Brasil.

Diversos profissionais visitam a feira por meio das caravanas, um programa que conta com todo o suporte da equipe HAIR SERGIPE, para garantir a melhor experiência aos que decidem viajar em busca de conhecimento e negócios.

A entrada no evento está condicionada a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado para instituições carentes. Para mais informações sobre a feira HAIR SERGIPE, entrar em contato através do número (79) 99949-4445. Acesse o instagram @hairsergipe e acompanhe todo o evento.

Foto assessoria

Por Ampliato