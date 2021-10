Halloween brasileiro: Festividade tradicional dos Estados Unidos também já faz parte da cultura brasileira

oordenador do Unit Idiomas explica como a festa americana que surgiu em 1800 está sendo difundida no Brasil

Comemorado no dia 31 de outubro, o dia das bruxas, também conhecido popularmente como Halloween, é um feriado celebrado em todo mundo, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, comemorar o Halloween vem se tornando cada vez mais comum e ir de porta em porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços “assustadores” e participar de festas a fantasia está fazendo parte da vida dos brasileiros.

De acordo com André Martinez, coordenador da área de Idiomas da Universidade Tiradentes, o Halloween começou a ser celebrado, inicialmente, nas escolas de idiomas e nas aulas de Inglês. “Com a globalização dos aspectos culturais, e em especial, aspectos dos Estados Unidos, isso se difundiu e hoje já vemos a data ser celebrada em diversas instâncias da sociedade brasileira”, explica.

A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a data é considerada feriado. Acredita-se que a maioria das tradições de Halloween tenham se originado nos antigos festivais celtas chamados Samhaim, que marcava a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o “Outro Mundo”, onde vivem os mortos.

Os celtas acreditavam que no início do inverno os mortos regressavam para visitar suas casas e que as assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos.

Com o aumento das comemorações no Brasil, o Unit Idiomas também difunde a forma de expressão cultural. O coordenador conta que as celebrações sempre foram feitas, porém, com a pandemia, os professores se maquiaram e apareceram nas aulas virtuais devidamente trajados. A expectativa é que em 2022 as festas retornem no formato presencial.

Assessoria de Imprensa