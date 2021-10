Júnior Macarrão vai à Brasília em busca de recursos para Santa Rosa de Lima

Com o objetivo de buscar recursos para realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida da população e a infraestrutura da cidade de Santa Rosa de Lima, o Prefeito Júnior Macarrão esteve nesta semana, entre os dias 26 e 28 em Brasília, participando de diversas audiências em busca de recursos e garantia de emendas parlamentares para o município.

Na última terça-feira, 26, Júnior Macarrão esteve, junto com o consultor de Estratégia, Jorge Elias, no gabinete do senador Rogério Carvalho e do deputado federal Valdevan Noventa para solicitar emendas para a cidade de Santa Rosa de Lima.

Em pauta, o prefeito foi em busca de recursos para a realização da pavimentação da comunidade do morcego, no povoado Areias; pavimentação no acesso do pau-ferro, no povoado lagoa do carão; reforma da praça do povoado Canabrava; pavimentação no povoado Rio Escuro; maquinário agrícola e ônibus para jovens e idosos.

Dando continuidade as visitas, na quarta-feira, 27, o gestor esteve com o deputado Federal João Daniel onde entregou um ofício solicitando emenda parlamentar para o custeio e investimento da cidade. Na oportunidade, Júnior Macarrão conversou com o deputado sobre a viabilização de emenda para o projeto na área agrícola que beneficiará agricultores através de sistemas de irrigação.

Em visita ao deputado federal Fábio Reis, Júnior Macarrão agradeceu ao parlamentar os investimentos realizados para o município. Em seguida, esteve com o deputado federal Fábio Mitidieri que se comprometeu em ir a Santa Rosa de Lima, no próximo dia 13 de novembro, para visitar a obra do campo e o calçamento do povoado Cana Brava. Em conversa, Fábio Mitidieri se comprometeu em enviar mais recursos para a compra de mais uma ambulância.

Encerrando a agenda de compromissos em Brasília, no dia 28, o gestor esteve no gabinete do senador Alessandro, para solicitar ajuda na compra de equipamentos para a guarda municipal.

É com alegria e com o sentimento de dever cumprido que o gestor agradeceu a todos os deputados por enviar recursos importantes para o desenvolvimento da cidade de Santa Rosa de Lima.

TDantas Comunicação