PL de Neto Batalha busca orientação profissional em para 1º emprego em São Cristóvão

Preocupado com o concorrido mercado de trabalho, o vereador Neto Batalha (PP), protocolou esta semana um Projeto de Lei que prevê a criação da “Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego”, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de maio, em São Cristóvão. A intenção é estabelecer um debate com a sociedade estudantil acerca dos desafios para conquistar a primeira vaga no mercado de trabalho.

De acordo com o autor do PL, as escolas públicas municipais poderão realizar atividades destinadas à orientação profissional dos alunos devidamente matriculados no 9° ano do ensino fundamental. “Um das propostas é informar aos estudantes quais são as principais profissões existentes no mercado e seus requisitos para ingresso”, destacou.

O vereador também comentou outros objetivos do projeto apresentado na Câmara Municipal de São Cristóvão. Neto Batalha quer ajudar a esclarecer as atribuições e tarefas das principais profissões existentes no país; apresentar e explicar o que diz a Lei 10.097/2000, conhecida como Lei da Aprendizagem; bem como esclarecer dúvidas sobre os contratos de aprendizagem.

As atividades consistirão em exposições durante as aulas, palestras, entrevistas, discussões em grupos e demais recursos didáticos disponíveis.

Outra recomendação é que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a entidade escolar, poderá convidar profissionais de várias áreas para realizar palestras, discorrendo sobre as suas experiências laborais, bem como promover atividades pedagógicas em conjunto com os professores, alunos e demais convidados. “A melhor orientação começa em casa e depois na escola. Se houver entendimento nos dois ambientes, a probabilidade de um futuro promissor aumentar”, salientou.

