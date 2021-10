Prato Cheio: famílias de Monte Alegre receberão cestas básicas

O Projeto Municípios Prato Cheio realizará sua terceira ação em Sergipe nesta sexta-feira, 29. Famílias carentes da cidade de Monte Alegre, no sertão sergipano, receberão 600 cestas básicas adquiridas no comércio local. A lista dos contemplados será fornecida pela Assistência Social de cada município, baseada no cadastro do Bolsa Família.

O Prato Cheio é uma iniciativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o Sebrae, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) são entidades parceiras.

No âmbito nacional, o programa objetiva chegar a 233 municípios e atender a 113 mil famílias. Em Sergipe, as cidades de Poço Redondo e Riachão do Dantas receberam 651 e 675 cestas básicas respectivamente. As compras das cestas básicas devem ser feitas no comércio do município ou, caso não tenha, na cidade mais próxima da região para contribuir também com a economia local.

Para o presidente da Acese, Marco Pinheiro, o Prato Cheio continua tendo papel fundamental ao ajudar famílias carentes e também os comerciantes afetados pela pandemia. “É preciso continuar lutando contra os efeitos da crise imposta pelo coronavírus. Muitos estão passando necessidade. Por isso, é de extrema importância ajudar as pessoas e também o comércio e a economia local”, garantiu.

Por Daniel Almeida Soares