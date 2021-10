Prefeito Givanildo volta de Brasília e traz boas noticias para Salgado

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, retornou nesta quinta-feira, 28 de outubro, da viagem que fez a Brasília. E trouxe muitas conquistas e benefícios para o povo salgadense após se encontrar com alguns parlamentares.

O gestor foi recepcionado pelo senador Rogério Carvalho que garantiu não medir esforços para destinar recursos para melhorar e desenvolver Salgado. O deputado federal Valdevan Noventa também se encontrou com o prefeito e se colocou à disposição para ajudar o povo salgadense.

Já com outro parlamentar, Bosco Costa, Givanildo anunciou a aquisição de um trator agrícola para o município. E depois conseguiu outro, mas com o deputado federal João Daniel. O prefeito ainda conversou com Fábio Reis, agradeceu pelos investimentos, levou mais pedidos e anunciou a execução da pavimentação asfáltica na cidade.

Ascom – Prefeitura de Salgado

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, retornou nesta quinta-feira, 28 de outubro, da viagem que fez a Brasília. E trouxe muitas conquistas e benefícios para o povo salgadense após se encontrar com alguns parlamentares.

O gestor foi recepcionado pelo senador Rogério Carvalho que garantiu não medir esforços para destinar recursos para melhorar e desenvolver Salgado. O deputado federal Valdevan Noventa também se encontrou com o prefeito e se colocou à disposição para ajudar o povo salgadense.

Já com outro parlamentar, Bosco Costa, Givanildo anunciou a aquisição de um trator agrícola para o município. E depois conseguiu outro, mas com o deputado federal João Daniel. O prefeito ainda conversou com Fábio Reis, agradeceu pelos investimentos, levou mais pedidos e anunciou a execução da pavimentação asfáltica na cidade.

Ascom – Prefeitura de Salgado