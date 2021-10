Prefeitura de Salgado antecipa pagamento dos salários dos servidores

A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, vai antecipar o pagamento dos salários do mês de outubro dos funcionários, em razão do Dia do Servidor Público. Assim, o salário foi creditado nesta quinta-feira, 28 de outubro, para todos os trabalhadores efetivos e contratados.

Dessa maneira, a atual gestão honra com sua obrigação de pagar os vencimentos de cada trabalhador, ao mesmo tempo que homenageia os funcionários pelo Dia do Servidor Público. Pois para a Prefeitura de Salgado cada servidor tem o seu valor e contribui de forma específica e relevante para o andamento dos serviços públicos.

Portanto, mesmo diante de algumas dificuldades que estamos enfrentando, a gestão fez um esforço para proporcionar esse momento a cada servidor. E claro que o nosso objetivo é trabalhar para que em todos os meses possamos adiantar ao máximo o pagamento. Assim como os servidores se esforçam diariamente para fazer o melhor para a nossa gente.

Ascom – Prefeitura de Salgado