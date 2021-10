Prefeitura de Siriri tem dado suporte à menor vítima de estupro de uma menor de 11 anos

O caso do estupro de uma menor de 11 anos, aluna da Escola Municipal Professora Maria Madalena, está sendo acompanhado por profissionais da Prefeitura de Siriri e pelo prefeito Zé Rosa. Logo que o caso foi informado à diretoria da instituição de ensino, foi solicitado o acompanhamento do Conselho Tutelar e formalizado um boletim de ocorrência na delegacia.

O prefeito Zé Rosa tem atuado pessoalmente para que a situação seja resolvida o mais rápido e de forma menos danosa para a criança e seus familiares. “Na manhã de hoje (29), estive na escola para conversar com a equipe pedagógica e segui para delegacia, para saber sobre as investigações do caso”, declarou o prefeito.

“Me solidarizo com a vítima e seus familiares e afirmo que eu, enquanto prefeito e cidadão, estou disposto a ajudar no que for preciso, seja com o acompanhamento psicológico ou judiciário. Também presto a minha solidariedade aos profissionais que atuam na escola”, disse Zé Rosa.

Durante a conversar com o delegado Arruaires Bezerra de Lima, o prefeito solicitou uma atenção especial para o caso, que é delicado e requer cuidados específicos. “O caso corre em segredo de Justiça para a preservação da integridade da vítima e seus familiares, de modo que não se pode fazer declarações irresponsáveis acerca da situação”, finalizou o prefeito.

Foto assessoria

Por Henrique Matos