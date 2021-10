Prefeitura promove I Festival Serigy Rock nesta sexta e sábado

Circulando as diversas linguagens musicais através da Maratona Cultural, a Prefeitura de Aracaju vai promover, neste fim de semana, um especial de rock and roll para os aracajuanos e turistas que estiverem na cidade. É o I Festival Serigy Rock, que será realizado em parceria com o Taberna Rock Bar, reunindo dez atrações entre os dias 29 e 30 de outubro, sexta-feira e sábado, respectivamente, na sede do estabelecimento, sempre a partir das 20h.

Este projeto foi contemplado nos editais executados pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), com recursos da Lei Aldir Blanc, no eixo de difusão cultural. O Festival terá apenas bandas do estado, oportunizando a produção musical local e permitindo à população um mergulho sobre a cena cultural do rock sergipano.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o Festival é retrato da política cultural da Prefeitura de Aracaju, que engloba um universo de linguagens artísticas e contempla diversos nichos.

“No exercício de uma política que contempla também a diversidade de ritmos e estilos musicais, o velho e legendário Rock and Roll jamais poderia ficar de fora, ainda mais porque temos em Aracaju uma longa tradição roqueira. O Festival de rock no Taberna é mais um projeto da Funcaju que comprova a acertada destinação da Lei Aldir Blanc como instrumento de política cultural”, enaltece.

O evento também marcará a retomada das atividades no Taberna Rock Bar, que esteve fechado durante a crise sanitária. O bar, localizado na rua Urquiza Leal, 595, no bairro Grageru, conhecido como a casa do autêntico rock na capital sergipana, reabre as portas enchendo de expectativas os entusiastas desse nicho musical.

Por ter o espaço limitado, o Taberna Rock Bar reservou parte das vagas para reserva por telefone e outra parte das vagas será destinada conforme ordem de chegada. O acesso é gratuito e o bar deverá cumprir todas as medidas sanitárias de enfrentamento à covid-19, assim como o público. O contato do estabelecimento pode ser feito através do telefone (79) 9 8805-5220.

Confira a programação:

Sexta-feira, 29

20h Double Trouble

21h Mad Fox

22h Mauá

23h Inrisório

00h Nucleador

Sábado, 30

20h Mr. Skull

21h Blue Filter

22h D’Veras

23h Black Smoke

00h Running Back