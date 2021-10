Presidente da Sergas convida Secretária de Ação Social do Estado para discutir ações conjuntas

A convite do diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, esteve visitando a sede da companhia na última quarta-feira (26) a Secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes Rodrigues, acompanhada de sua assessoria técnica e do médico Almir Santana.

A Sergas tem realizado ações para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos sergipanos, além de participar ativamente de outras iniciativas sociais no estado de Sergipe. Exemplos são as participações junto à Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer e ao Lar de Idosos SAME. Além dessas, a Sergas vem realizando campanhas para doação de sangue com seus funcionários (junto ao Hemose), doação de alimentos para entidades filantrópicas que cuidam de pessoas em vulnerabilidade alimentar e doação de material de higiene e alimentos para entidades que cuidam de animais abandonados.

Para o diretor-presidente da Sergas, a aproximação com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social através da secretária Lucivanda é uma forma de entender as necessidades de organismos sociais que atuam em Sergipe. A aproximação também possibilita avaliar de maneira técnica uma participação cada vez maior da companhia junto ao terceiro setor.

“Foi uma reunião muito produtiva, em que conseguimos compreender quão complexo é o mundo da assistência social, além de ouvirmos uma excelente explanação da secretária Lucivanda. Com muito conhecimento de causa e das necessidades, ela pôde nos transmitir os anseios da secretaria. Por outro lado, pudemos também apreciar as explicações do médico Almir Santana, que é um ícone no trabalho de prevenção e atendimento à causa do HIV no estado de Sergipe”, aponta Valmor.

Para a secretária Lucivanda Nunes, “o convite do presidente Valmor Barbosa foi recebido com muita alegria e cheio de expectativas, porque apesar de a secretaria ter seus programas e parceiros consolidados, a participação de novos entes e parceiros é sempre importante. Ela aumenta o leque de ações e pessoas que podem ser atendidos pela área social do estado. Vamos sistematizar uma relação de serviços e entidades com as informações necessárias e voltar a nos reunir com a diretoria da Sergas para ver o alcance dos trabalhos que poderemos realizar em conjunto. Ações como esta mostram a importância da Companhia Sergipana de Gás para a sociedade sergipana”.

Foto assessoria

Por José Castilho