Princípio  de rebelião é registrado no COMPAJAF nesta sexta-feira no bairro Santa Maria

Um princípio de rebelião foi registrado no inicio da manhã desta sexta-feira (29) no Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacinto Filho (COMPAJAF), localizado no bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações são de que a confusão teve início ainda quando os visitantes passavam pela triagem e começaram a ouvir gritos dos internos e tiros de borracha.

As famílias permanecem em frente ao Compajaf aguardando informações da situação do que acontece na área interna do presídio.

Mais informações em instantes