PTB: deputado Rodrigo Valadares fala sobre notícia de rompimento com Bolsonaro

Nesta quinta-feira, 28, surgiu a notícia de que o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) havia rompido com o presidente Jair Bolsonaro, após carta assinada pelo atual presidente do partido, Roberto Jefferson, onde desabafou sobre os últimos acontecimentos do país.

Cobrado a se pronunciar sobre o assunto em Sergipe, o presidente estadual e Secretário geral nacional do partido, deputado Rodrigo Valadares, negou que houvesse qualquer tipo de rompimento e demonstrou respeito às palavras do líder petebista.

“Não existe qualquer rompimento com Bolsonaro, o presidente trás consigo nossas ideias e as bandeiras que defendemos. Nosso líder, Roberto Jefferson, em um momento de dor, fez um desabafo. O que eu respeito”, disse.

O parlamentar citou ainda que a notícia repercutida não passou de uma artimanha da mídia e da oposição pra desgastar o presidente Bolsonaro.

A vice presidente do partido, Graciela Nienov, também chegou a se pronunciar sobre o assunto, deixando claro que não possui qualquer tipo de rompimento e que o partido continua com Bolsonaro. Além disso, citou o desabafo de Roberto Jefferson e o seu esgotamento emocional enquanto está preso e assiste a indecisão do presidente em definir um partido.

“Entendo também a mágoa do Roberto, que está há 70 dias dentro de uma prisão. Sua cabeça está perfeita, sua mente está perfeita, mas seu corpo já não é mais o mesmo. Ele está doente, e ninguém faz nada. Além de ele estar doente, ele vê o líder em que ele acreditou indo para partidos que fazem parte de um sistema”, pontuou.

Por Luísa Passos,