RioMar Aracaju entrega doação de mais de 7 mil reais às instituições que atuam em defesa dos animais

Valor foi arrecadado através de contribuições voluntárias realizadas pelos visitantes da atração infantil Patrulha Canina

O RioMar Aracaju entregou nesta semana os donativos arrecadados durante a temporada da atração Patrulha Canina, em benefício das ONGs Adasfa e Anjos, e dos projetos Canto Animal e Bicho no Campus. Durante a permanência do evento infantil no shopping, que aconteceu de 17 de setembro a 24 de outubro, o acesso era gratuito, mediante cadastro na plataforma RioMar Aracaju Online e doação voluntária de 2 reais ou ração para pets, destinada às instituições participantes da ação.

Além do estímulo à contribuição voluntária, no mês de outubro, o RioMar realizou quatro edições do projeto Adoção de Estimação, iniciativa que visa o acolhimento responsável de cães e gatos que foram abandonados ou vítimas de maus tratos. Através da ação, 40 animais conseguiram encontrar uma família e um novo lar.

Valor arrecadado com as doações

As doações arrecadadas no acesso ao evento da Patrulha Canina somaram mais de 7 mil reais, e foram divididas entre as instituições parceiras da Adoção de Estimação – Adasfa, Anjos e Canto Animal -, e com o projeto Bicho no Campus. Além do valor em dinheiro, também foram entregues às organizações produtos e ração doados pelos visitantes do shopping.

“Esperamos que a contribuição feita pelos clientes do shopping possa auxiliar as instituições, que atuam com tanta dedicação e amor à causa animal. Esta foi a primeira vez que utilizamos a estratégia de estimular as doações voluntárias e ficamos surpresos com a aceitação do público à ideia de ajudar. Como parceiros das instituições estamos satisfeitos com o resultado obtido”, conta Danielle Sônego, gerente de marketing do mall.

A entrega do cheque simbólico no valor de R$ 7.016,05 aconteceu na última quinta-feira (28), na administração do RioMar Aracaju. Cada instituição recebeu a soma de R$ 1.754,00.

Da assessoria

Foto Zelúcio Lima