Saúde vai implantar equipe assistencial no presídio de Areia Branca

Os secretários de Saúde, Mércia Feitosa, e da Justiça, Cristiano Barreto, se reuniram na manhã desta sexta-feira, 29, no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, para avançar nas tratativas sobre a implantação de equipes básicas de saúde nas unidades prisionais do Estado que não recebem assistência dos municípios. Um termo de cooperação será assinado pelas duas pastas para esse fim, mas de imediato ficou acertado a disponibilização de um médico e três enfermeiros para o novo presídio de regime semiaberto, em Areia Branca, inaugurado pelo governador Belivaldo Chagas, no último dia 22.

“O Estado tem a responsabilidade de garantir o acesso à saúde a todos os seus cidadãos, inclusive das pessoas privadas de liberdade, mas também é um compromisso do governador Belivaldo Chagas de oferecer serviços com mais qualidade para a população prisional de Sergipe”, disse a secretária Mércia Feitosa, salientando que a saúde prisional é um ponto da Rede de Atenção à Saúde do SUS, conforme determina a política nacional voltada para este público.

O secretário Cristiano Barreto destacou o espírito colaborativo de Mércia Feitosa. “A secretária tem sido muito parceira no que se refere aos problemas de saúde prisional, como demonstrou mais uma vez nesta manhã. Chegamos a um bom entendimento que vai resultar em saúde melhor para a população prisional”, disse o secretário, salientando que tem havido evolução na conscientização dos municípios em relação à saúde da população privada de liberdade.

“Conseguimos evoluir na oferta de serviços de saúde à população prisional porque alguns municípios fizeram adesão à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Pnaisp). Exemplo disso é o município de São Cristóvão que disponibilizou três equipes básicas de saúde para cuidar dos 2.500 internos do presídio instalado naquele território, que detém cerca de metade da população carcerária do Estado”, disse Cristiano. Ainda salientou que Tobias Barreto e Nossa Senhora do Socorro também estão aderindo ao Pnaisp.

Fonte e foto SES