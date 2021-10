Seduc divulga resultado provisório da seleção para merendeiros

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta sexta-feira, 29, o resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de merendeiro escolar, que irá desenvolver suas atividades na Rede Estadual de Educação. O processo seletivo entra agora na fase de recurso, e até às 17h da próxima segunda-feira, 1º de novembro, para acessar sua avaliação no sistema on-line, onde fez a inscrição, e verificar sua avaliação, caso julgue necessário entrar com recurso por escrito.

Para esse Processo Seletivo Simplificado ao cargo de merendeiro escolar, o Governo do Estado está ofertando 517 vagas. A remuneração mensal corresponde a um salário mínimo vigente. Ainda de acordo com o edital do resultado provisório, a Seduc recomenda que o candidato atente-se para a data de nascimento, por se tratar de critério de desempate. Caso haja alguma incorreção, ele deve solicitar sua retificação, sob pena de ser desclassificado na seleção.

A classificação está apresentada na seguinte ordem: vaga, classificação, nome do candidato, nascimento, número de inscrição, lista de classificação (Ampla ou PcD), pontuação total, pontuação detalhada (Diploma Escolaridade, Diploma curso técnico, Curso de vigilante, Curso com carga horária de 20h, Experiência profissional, Participação em conselho escolar). Este resultado é provisório, em virtude da fase de recurso, e poderá sofrer alterações na classificação definitiva.

De acordo com o diretor de Recursos Humanos da Seduc, professor Jorge Costa Cruz Júnior, o processo seletivo é feito com base na Lei Estadual nº 6.691, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta. “O processo seletivo é feito de forma criteriosa, transparente e democrática para garantir que a comunidade escolar tenha mais tranquilidade no seu dia a dia. O processo é feito em caráter temporário, uma vez que as vagas são preenchidas somente por necessidade da escola, quando há um pedido de afastamento previsto em lei”, explica.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizou Processo Seletivo também para os cargos de vigilante, ofertando 585 vagas, e executor de serviços básicos, com 715 vagas. A seleção para essas funções faz parte de uma série de ações desempenhadas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança.

Confira a lista do resultado provisório no link:

https://bit.ly/2XTJnho

Assessoria de Comunicação da SEDUC