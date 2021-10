Sistema Prisional avança no plano contingência da Covid e libera visitas íntimas e de familiares

Visitas jurídicas, familiares e íntimas passam a ocorrer normalmente nas unidades prisionais de Sergipe

O sistema prisional retornou à fase verde do plano de contingência elaborado pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) para reduzir os riscos de contágio pela Covid-19. Com isso, foram retomadas todas as visitas jurídicas, familiares e íntimas nas unidades prisionais de Sergipe.

A retomada foi possível a partir da análise da situação epidemiológica da Covid-19, no âmbito externo e interno às unidades prisionais, e também ao avanço da imunização contra o coronavírus em todo o país.

Embora tenha ocorrido a retomada à fase verde, as orientações das autoridades de saúde para o controle da Covid-19 continuam válidas e devem ser seguidas por servidores, familiares e internos.

A Sejuc continua orientando sobre a importância da lavagem das mãos e do uso do álcool em gel. A utilização das máscaras continuam sendo obrigatórias em todas as dependências das unidades prisionais.

