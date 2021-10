ASSAÍ abre 234 novas vagas de emprego no município de Nossa Senhora do Socorro

O Assaí Atacadista está com 234 vagas de emprego abertas para a cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. As oportunidades são para compor o time da 1ª loja da companhia no município, que será inaugurada na Avenida Eixo Estrutural B, S/N Quadra 2, Lote 1, no Bairro Distrito, nos próximos meses. As vagas são todas efetivas e abrangem diferentes áreas. Entre alguns dos postos dos setores, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de açougue, entre outras e as funções, também, incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassainossasrdosocorro.gupy.io/ até o dia 30 de novembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail

A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão orgânica da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 23 Estados e no Distrito Federal, alcançando mais de 100 municípios. Em Sergipe, a empresa conta atualmente com três lojas, sendo duas unidades na capital Aracaju, e uma terceira no município de Itabaiana. A nova unidade em Nossa Senhora do Socorro será a quarta loja do Assaí na região.

Como prevenção contra a covid-19, o processo seletivo conta com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil. O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 30% em receita bruta em 2020, está presente nas cinco regiões do País com 195 lojas distribuídas em 23 estados (incluindo Distrito Federal). É um dos dez maiores empregadores do segmento privado do país com mais de 51 mil colaboradores e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2021 passou a ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo a ação mais valorizada no mês de estreia das negociações, com alta de 402%. Além disso, é negociada também na bolsa de Nova York (NYSE). O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas.

