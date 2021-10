Capitão Samuel é reconhecido durante campeonato brasileiro de karatê

Nesta sexta-feira, 29, o deputado Capitão Samuel prestigiou a abertura do IV Campeonato Brasileiro de Karatê CBKO, que aconteceu no Clube do Banese, em Aracaju.

Samuel aproveitou a oportunidade para parabenizar e agradecer ao professor Jadson Macedo, Presidente da Federação sergipana de Karatê, pelo convite. “Me senti lisonjeado pela homenagem que recebi, que é fruto de todo o apoio prestado ao campeonato que realizado hoje. Além disso, também tivemos o reconhecimento pelo trabalho do Batalhão que inclui a libertação dos jovens do mundo das drogas”, declara.