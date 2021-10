Desligamento programado: mantenha o cadastro atualizado 

Energisa informa aos clientes com antecedência de 72 horas a 5 dias úteis

Com o objetivo de garantir a qualidade da energia fornecida aos seus clientes, a Energisa Sergipe realiza manutenções preventivas na rede elétrica utilizando técnicas modernas para que os serviços sejam executados sem a necessidade de desligar a rede elétrica. Em algumas situações, por questão de segurança, o desligamento da rede elétrica é necessário. Para receber os avisos, os consumidores precisam manter os dados cadastrais atualizados.

A Energisa realiza avisos de desligamento programado com de antecedência de 72 horas a 5 dias úteis, a depender das características/perfil do cliente, utilizando vários meios de comunicação como: site da Energisa, avisos em rádios, divulgação local com carros de som, envio de SMS e, em alguns casos específicos, os avisos também ocorrem através de cartas e e-mails. Nos avisos, são informadas as regiões (bairros e ruas) que terão o fornecimento de energia interrompido, a hora de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto.

Para receber os avisos sobre os desligamentos, é necessário que os consumidores mantenham os dados cadastrais atualizados junto à Energisa. O gerente de Operação da Energisa Sergipe, Daniel Flor, destaca a importância da atualização cadastral.

“É muito importante a atualização desses dados cadastrais para garantir que os avisos cheguem até os consumidores certos. Em caso de mudança de endereço, o cliente deve solicitar o encerramento do contrato anterior e quando estiver em um novo imóvel, seja residência ou estabelecimento comercial, deve solicitar a alteração da titularidade atualizando também número de celular e e‑mail (quando possuir) para receber os avisos de desligamento programado da empresa”, explica Daniel.

Além da atualização do endereço, telefone e e-mail, o gerente cita outras atualizações importantes: conferir se o número do imóvel está cadastrado corretamente para o caso de ser preciso envio de documentação por escrito; informar alteração de atividade cadastrada, se residencial ou comercial. Quando for adquirido um novo equipamento, como exemplo, ar-condicionado ou churrasqueira elétrica, também deve ser informado para que dessa forma a carga elétrica instalada na unidade consumidora seja atualizada e os ajustes necessários na rede elétrica possam ser realizados, evitando assim sobrecargas e falta de energia.

Caso o cliente queira conferir se haverá desligamento programado para a sua região, basta acessar o site www.energisa.com.br e clicar em “desligamento programado” e preencher as informações com seu endereço ou entrar em contato pelo WhatsApp, com a Gisa, atendente virtual, pelo número (79) 98101-0715 ou Call Center pelo número 0800 079 0196.

