Faixa de areia de Aracaju será fiscalizado no feriado prolongado

SMTT reforçará a fiscalização na faixa de areia de Aracaju nesse feriado prolongado

Com a proximidade do feriado de Finados, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) irá reforçar a fiscalização na faixa litorânea de Aracaju para impedir a circulação de veículos e garantir a segurança dos banhistas. Os agentes irão percorrer os 35 km de faixa de areia e essa fiscalização será mais rigorosa a partir deste sábado, dia 30, até a terça-feira, dia 2.

Esse trabalho de fiscalização na faixa de areia faz parte da rotina do órgão municipal de trânsito e está em conformidade com o Artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe sobre a circulação de veículos em locais e horários proibidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, e trata essa prática como infração média, passível de multa.

Dessa forma, o condutor flagrado transitando na faixa de areia das praias de Aracaju será convidado a sair e autuado conforme o CTB, como explica o superintendente Renato Telles. “Estamos reforçando a fiscalização na faixa de areia para evitar a circulação de veículos não autorizados, garantindo a segurança dos pedestres e banhistas. Essa prática é proibida em toda a extensão das praias de Aracaju e a fiscalização será rigorosa, sobretudo durante os finais de semana e feriados”, afirma.

Sinalização

As principais praias de Aracaju e os locais de acesso já conhecidos pela população estão devidamente sinalizados para alertar aos condutores sobre essa proibição de circulação na faixa litorânea. Nesta sexta-feira, 29, mais dez placas foram instaladas na região a fim de conscientizar os condutores.

O diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Diego Carvalho, afirma que as placas estão instaladas em locais visíveis e que são importantes alertas aos condutores. “A nossa intenção é manter a segurança dos banhistas que irão às praias no fim de semana e no feriado de finados. Por isso, a sinalização foi reforçada e os agentes estarão no local para orientar os condutores e responsabilizar os que insistirem com essa prática irregular”, explica.

Fonte e foto assessoria