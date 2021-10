Funcaju divulga lista preliminar dos selecionados

A Prefeitura de Aracaju tornou público nesta sexta-feira, 29, o resultado preliminar do edital de literatura jovem, Coleção Literarte, realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), com recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. Três candidatos tiveram os projetos aprovados para publicação de livros voltados para o público jovem.

A lista de selecionados pode ser conferida no link https://linktr.ee/funcaju. Os candidatos desclassificados poderão interpor recursos até as 14h do dia 3 de novembro, por meio do e-mail para entregasaldirblanc.aracaju@gmail.com. O resultado final será divulgado no dia 4.

O edital prevê a contemplação de até sete projetos, podendo cada um receber até R$7 mil para publicação de um livro inédito, que levará o selo da EditorAju. Para ser contemplado, o projeto precisaria atingir média superior a 20 pontos na comissão de avaliação. Itens como originalidade, qualidade técnica, domínio da linguagem e interesse na leitura foram avaliados pelos julgadores.

As dúvidas e informações relativas aos conteúdos editalícios devem ser tratadas exclusivamente junto à Funcaju, no e-mail entregasaldirblanc.aracaju@gmail.com ou pelo telefone (79) 3179-1380, em dias úteis, de 8h às 13h.