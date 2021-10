Um homem morreu por volta de uma hora deste sábado (30), após ser atropelado por um veículo Honda City, na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

As informações passadas pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) são de que o condutor do veículo fugiu do local.

Ainda segundo a CPTran, logo após, ele ligou para o 190 assumindo o fato e se apresentou a polícia e foi conduzido a delegacia para os devidos procedimentos.

Com informações e foto da CPTran