Polícia Civil prende em flagrante homem que furtou todos os objetos de casa de idosa

No início da tarde da última quinta-feira (28), policiais civis lotados em Malhador e Moita Bonita prenderam em flagrante Roseleno dos Santos, que foi surpreendido na posse de móveis e eletrodomésticos furtados na noite anterior da casa da vizinha. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana, onde aguarda audiência de custódia.

O crime foi informado pela neta da dona da casa que, ao chegar na residência da avó, se deparou com a ausência de praticamente todos os objetos do lugar. Após perceber que os pertences não estavam lá, a própria família da vítima conversou com o vizinho e pediu autorização para entrar em sua casa, onde observaram diversos dos bens furtados. Assim, acionaram os policiais, que se dirigiram ao local e constataram o estado de flagrância, que resultou em voz de prisão a Roseleno.

“A porta do fundo da casa da vítima foi arrombada, justamente virada para o muro da casa onde Roseleno é locatário, sendo que ele mora nessa casa há cerca de uma semana, tempo suficiente para conhecer a rotina da família, que somente passa o dia em Malhador e dorme na Moita Bonita, todas as noites. Ele viu a oportunidade de pegar todos os bens da casa, na calada da noite”, disse a delegada Clarissa Lobo, à frente das investigações.

Foram recuperadas seis cadeiras, panelas, pratos, talheres, xícaras, baldes, uma TV de 43 polegadas e outros objetos que estavam escondidos pelos cômodos da casa do suspeito.

“Segundo Roseleno, ele teria comprado de um homem desconhecido, que o abordou na porta de casa, pelo valor de R$200,00. Contudo, nenhum vizinho viu o referido homem na porta da casa dele, nem seria possível a outra pessoa retirar tantos objetos da casa a não ser pelo muro da casa habitada até então pelo suspeito”, reforçou a delegada, que não descarta a participação de outras pessoas na ação.

Vale lembrar que a população pode ajudar prestando informações de forma sigilosa, sobre esse e outros casos que ocorrem na cidade, através do Disque-Denúncia 181.

Fonte e foto SSP