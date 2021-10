Polícia Militar apreende mais de 22 quilos de droga em Socorro

Equipes da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam 22,15kg de maconha e uma balança durante patrulhamento na localidade conhecida como Capadócia, em Nossa Senhora do Socorro. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (29).

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam rondas pela localidade conhecida como Capadócia quando um popular informou que havia uma movimentação estranha em uma casa abandonada.

Diante das informações, os policiais foram ao local informado e verificaram a porta entreaberta. Os militares adentraram o local e visualizaram duas caixas com vários tabletes de maconha e uma balança.

As equipes não localizaram os suspeitos, mas todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

Informações e foto SSP