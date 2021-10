Quase R$ 6 milhões em emendas de João Daniel foram entregues

Um importante incremento à agricultura familiar foi dado nesta sexta-feira, dia 29, com a entrega de mais 25 tratores equipados, adquiridos com emenda do deputado federal João Daniel (PT), através da Secretaria de Estado da Agricultura. O ato de entrega aconteceu na Cohidro. Os tratores foram entregues com carreta e grade aradora.

Na ocasião também foram entregues dois veículos Strada, no valor de R$ 140 mil, para cooperativas. Foi assinado ainda hoje o contrato de prestação de serviço para implantação de 15 sistemas simplificados de abastecimento de água, que beneficiarão 880 famílias de 15 comunidades de seis municípios. Entre os veículos e equipamentos entregues e ordem de serviço assinada hoje foram quase R$ 6 milhões em emendas indicadas pelo deputado federal João Daniel.

João Daniel enfatizou a importância da entrega desses equipamentos. “É muito importante para nós vermos tratores e equipamentos serem entregues, ordens para serviço de abastecimento serem assinadas para melhorar a vida da nossa população. Esse foi o compromisso que nós assumimos e pelo qual entramos na política e esse compromisso continua sendo mantido é sempre estaremos ao lado do povo trabalhador, das comunidades e da agricultura familiar, das áreas de reforma agrária”, destacou João Daniel.

Fortalecimento

Os 25 tratores serão destinados a municípios e associações, num investimento de R$ 4,9 milhões. O município de Salgado é um dos que receberam. O prefeito Givanildo Costa destacou que o equipamento chega para contribuir com a produção agrícola local. “Para nós é uma grande satisfação e agradecemos ao deputado João Daniel por essa conquista para a gente incentivar a agricultura familiar e gerar emprego e renda no nosso município”, disse.

A integrante do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) Elielma Vasconcelos relatou que o trator recebido pela associação vai fortalecer a produção camponesa e a produção de alimentos na região do Baixo São Francisco. “A nossa gratidão e reconhecimento ao deputado João Daniel pelo olhar para a agricultura camponesa”, agradeceu

Acesso a água

O contrato assinado hoje para implantação de 15 sistemas simplificados de abastecimento de água, em 15 comunidades de seis municípios foi feito por meio do Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), com investimento de R$ 900 mil, através de emenda parlamentar do deputado João Daniel. Serão beneficiadas 880 famílias. As 15 comunidades contempladas são dos municípios de Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Lagarto e Riachuelo/Malhador.

“Tudo isso que foi entregue hoje e contratado nos deixa muito feliz, pois é mais uma grande realização do nosso mandato popular de apoio àquilo que é mais importante da nossa atuação que é a agricultura familiar. Com essas ações ajudaremos a fazer com que haja produção de alimentos saudáveis para a cidade e a população ter produtos mais baratos e produzidos pela agricultura sergipana”, frisou João Daniel.

Por Edjane Oliveira

Foto: Márcio Garcez