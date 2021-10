Aracaju anuncia nova antecipação para terceira dose de profissionais de saúde e para os idosos

A partir desta quarta-feira, dia 3 de novembro, idosos e profissionais de saúde, que receberam segunda dose da vacina contra covid-19 até 31 de maio, podem receber a terceira dose. Para isso, basta ir a um dos pontos de vacinação espalhados estrategicamente pela cidade, apresentar documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência de Aracaju. Os pontos para terceira dose funcionam somente durante a semana. Nesta segunda e terça, 1º e 2 de novembro, por conta dos feriados do Dia do Servidor Municipal e Finados, não haverá vacinação. O serviço será retomado na quarta-feira, dia 3.

Os pontos de vacinação são: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), Auditório da Escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março) e UBS Santa Terezinha (Robalo). Nesses locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, a vacinação se estende até as 17h e não é necessário código para recebimento de terceira dose.

Os imunossuprimidos a partir de 18 anos e que receberam a segunda dose há 28 dias também podem receber a terceira dose nos mesmos pontos de idosos e de profissionais de saúde.

Segunda dose

Quem precisa receber segunda dose de Pfizer até 30 de novembro pode procurar um ponto de vacinação com cartão de vacinação e documento com foto. Os pontos são: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), unidade básica de saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março) e UBS Santa Terezinha (Robalo). Nesses locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, a vacinação se estende até as 17h.

Segunda dose de AstraZeneca

Para quem recebeu primeira dose de AstraZeneca e precisa receber segunda até 30 de novembro, o imunizante está disponível em: UBSs Amélia Leite (Suíssa), Augusto Cesar Leite (Santa Tereza), Cândida Alves (Santo Antônio), Carlos Fernandes (Lamarão), Carlos Hardmam (Soledade), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Francisco Fonseca (18 do Forte), João Bezerra (Areia Branca), João Cardoso (José Conrado de Araújo), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Osvaldo Leite (Santa Maria) e Drives da Sementeira e 28 BC.

Repescagem 18+

A população adulta, a partir dos 18 anos (incluindo gestantes, puérperas e lactantes), que perdeu o prazo para receber sua primeira dose, pode buscar um dos seguintes pontos, das 8h às 16h: UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS Adel Nunes (América), UBS Maria do Céu (Centro), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Adolescentes

Já os adolescentes entre 12 e 17 anos que não tomaram primeira dose, podem procurar os pontos: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), unidade básica de saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março) e UBS Santa Terezinha (Robalo). Nesses locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já o drive-thru do Parque da Sementeira funciona até as 17 horas e é necessário cadastro para primeira dose.

