Confiança perde por 2 a 0 para o Londrina no Batistão e segue na vice-lanterna da Série B

O Londrina venceu o Confiança por 2 a 0, na Arena Batistão, neste sábado (30), pela 32ª rodada da Série B. Os gols do Tubarão foram marcados por Zeca e Roberto no primeiro tempo. Assista aos melhores momentos no vídeo acima.

O Londrina voltou a vencer depois de três jogos sem resultados positivos. O time paranaense abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo: Zeca aproveitou o lançamento de Caprini, entrou na área proletária e chutou cruzado. Nove minutos depois, foi a vez de Roberto receber cruzamento de Caprini dentro da área e chutar no canto para garantir a vitória do Londrina.

Com o resultado, o Confiança permanece na vice-lanterna, com 31 pontos. Apesar de continuar na 17ª posição, o Londrina igualou os 35 pontos do Brusque, primeiro time fora do Z-4.

Foto: ADC